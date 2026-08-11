За прошедшие сутки над Брянской областью сбили 128 украинских беспилотников

За сутки над Брянской областью уничтожили 128 вражеских БПЛА За прошедшие сутки над Брянской областью сбили 128 украинских беспилотников

Москва11 авг Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие над Брянской областью уничтожили 128 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 128 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа над российскими регионами перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.