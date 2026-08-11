Москва11 авгВести.За прошедшие сутки российские военнослужащие над Брянской областью уничтожили 128 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 128 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа над российскими регионами перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.