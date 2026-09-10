ПВО РФ за ночь сбила 448 дронов ВСУ МО РФ: за ночь перехвачено 448 дронов ВСУ

Москва10 сен Вести.Средства ПВО РФ за ночь сбили 448 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что дроны перехвачены над над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края, и над акваториями Каспийского и Черного морей.