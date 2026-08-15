За сутки 287 украинских беспилотников уничтожено в Брянской области

За сутки 287 украинских БПЛА сбито в Брянской области За сутки 287 украинских беспилотников уничтожено в Брянской области

Москва15 авг Вести.За прошедшие сутки 287 украинских беспилотников уничтожено в Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 287 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны перехвачены и сбиты 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.