Москва15 авгВести.За прошедшие сутки 287 украинских беспилотников уничтожено в Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 287 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны перехвачены и сбиты 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.