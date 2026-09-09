За сутки в Брянской области ВС РФ сбили 130 украинских БПЛА

За сутки в Брянской области уничтожено 130 вражеских БПЛА За сутки в Брянской области ВС РФ сбили 130 украинских БПЛА

Москва9 сен Вести.За прошедшие сутки в Брянской области российские военнослужащие сбили 130 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО …, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 130 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 8 сентября до 8.00 мск 9 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов.