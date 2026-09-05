За сутки в Брянской области сбили 193 украинских БПЛА самолетного типа

За сутки в Брянской области уничтожили 193 беспилотника ВСУ За сутки в Брянской области сбили 193 украинских БПЛА самолетного типа

Москва5 сен Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие в Брянской области нейтрализовали 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО …, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 193 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Согласно информации Министерства обороны РФ, за ночь 5 сентября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа.