Ковальчук: за сутки над территорией Брянской области уничтожены 128 БПЛА

Над Брянской областью за сутки уничтожили 128 украинских беспилотников Ковальчук: за сутки над территорией Брянской области уничтожены 128 БПЛА

Москва29 авг Вести.За последние 24 часа над территорией Брянской области уничтожены 128 украинских беспилотников, сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 128 вражеских БпЛА самолетного типа написал Ковальчук в мессенджере МАХ

Всего за ночь над регионами РФ перехватили и уничтожили 313 украинских БПЛА.