Москва29 авгВести.За последние 24 часа над территорией Брянской области уничтожены 128 украинских беспилотников, сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 128 вражеских БпЛА самолетного типанаписал Ковальчук в мессенджере МАХ
Всего за ночь над регионами РФ перехватили и уничтожили 313 украинских БПЛА.