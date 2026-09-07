За сутки в Брянской области сбили 7 украинских БПЛА самолетного типа

За сутки в Брянской области уничтожили 7 беспилотников ВСУ За сутки в Брянской области сбили 7 украинских БПЛА самолетного типа

Москва7 сен Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие в Брянской области сбили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО …, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 7 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 6 сентября до 8.00 мск 7 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотников.