В Брянской области ПВО сбила 277 украинских беспилотников за сутки

В Брянской области за сутки уничтожили 277 беспилотников ВСУ В Брянской области ПВО сбила 277 украинских беспилотников за сутки

Москва3 сен Вести.В Брянской области за минувшие сутки силы ПВО совместно с мобильными огневыми группами и спецподразделениями ликвидировали 277 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС - Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 277 вражеских БПЛА самолетного типа написал Егор Ковальчук в мессенджере MAX

Информация о последствиях на земле уточняется. На местах работают оперативные службы.