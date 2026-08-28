За сутки в Брянской области сбито 30 украинских БПЛА самолетного типа

За сутки в Брянской области уничтожили 30 беспилотников За сутки в Брянской области сбито 30 украинских БПЛА самолетного типа

Москва28 авг Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие в Брянской области уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО …, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 30 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа над российскими регионами перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.