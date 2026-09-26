После атаки ВСУ на Брянскую область задерживают два пассажирских поезда

Два поезда задержаны из-за повреждения путей при атаке ВСУ в Брянской области После атаки ВСУ на Брянскую область задерживают два пассажирских поезда

Москва26 сен Вести.В Брянской области в результате атаки ВСУ повреждено железнодорожное полотно в Унечском районе. В пути задерживаются два пассажирские поезда. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.

Задержка в движении двух пассажирских поездов №85 Москва-Новозыбков и №489 Анапа - Минск. Поезд Москва - Новозыбков прибыл на станцию г. Почеп, организовано доставка пассажиров автобусами до мест следования. Поезд Анапа - Минск проследует объездным путем через Смоленскую область написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что после случившегося было приостановлено движение двух грузовых составов Брянск - Унеча и Злынка - Брянск, электричку Унеча – Почеп отменили.

Также ВСУ ударили по железнодорожной станции в Клинцах. Поврежден стоявший на путях локомотив, пострадавших нет.

Всего за последние сутки силами ПВО и мобильных огневых групп отбита атака 160 вражеских беспилотников.