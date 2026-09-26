Над Брянской областью за сутки сбили 160 украинских беспилотников

За последние одни сутки в Брянской области уничтожили 160 украинских БПЛА Над Брянской областью за сутки сбили 160 украинских беспилотников

Москва26 сен Вести.За последние 24 часа в небе над территорией Брянской области силы и средства противовоздушной обороны и мобильно-огневые группы различных подразделений сбили 160 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 160 вражеских БпЛА самолетного типа написал глава региона в мессенджере МАХ

Информации о последствиях на земле нет.