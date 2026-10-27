Москва27 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших мирных жителях при атаках ВСУ.
В поселке Новый Ропск в результате атаки из реактивной системы залпового огня пострадал 53-летний мужчина. С осколочными ранениями его доставили в больницу. В двух частных домах зафиксированы повреждения остекления.
Также при атаке БПЛА на движущийся автобус в поселке Сачковичи пострадал водитель.
В поселке Сачковичи Климовского района БПЛА атаковал движущийся автобус. Легкие ранения получил водительотмечается в сообщении
Мужчине оказали медицинскую помощь.