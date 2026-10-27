Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ, дрон ударил по автобусу

В Брянской области при атаке ВСУ пострадали два человека Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ, дрон ударил по автобусу

Москва27 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших мирных жителях при атаках ВСУ.

В поселке Новый Ропск в результате атаки из реактивной системы залпового огня пострадал 53-летний мужчина. С осколочными ранениями его доставили в больницу. В двух частных домах зафиксированы повреждения остекления.

Также при атаке БПЛА на движущийся автобус в поселке Сачковичи пострадал водитель.

В поселке Сачковичи Климовского района БПЛА атаковал движущийся автобус. Легкие ранения получил водитель отмечается в сообщении

Мужчине оказали медицинскую помощь.