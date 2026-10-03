Москва3 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших жителях в Брянском районе.
Мирные жители получили ранения в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах, сброшенных с вражеского беспилотника самолетного типа.
Не поднимайте незнакомые предметы и не приближайтесь к ним! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112предупреждает глава региона в MAX
Пострадавшим оказали необходимую помощь.