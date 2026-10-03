Два жителя ранены в результате сброса взрывных устройств в Брянской области

В Брянской области в результате сброса взрывных устройств с БПЛА ранены жители Два жителя ранены в результате сброса взрывных устройств в Брянской области

Москва3 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших жителях в Брянском районе.

Мирные жители получили ранения в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах, сброшенных с вражеского беспилотника самолетного типа.

Не поднимайте незнакомые предметы и не приближайтесь к ним! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 предупреждает глава региона в MAX

Пострадавшим оказали необходимую помощь.