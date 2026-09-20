Москва20 сенВести.Житель Злынки ранен в результате подрыва на взрывном устройстве, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, глава региона привел данные о количестве сбитых беспилотных летательных аппаратов.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … области уничтожено 211 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в публикации
Цели были поражены расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцами мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск" и Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также бойцами спецназа Росгвардии.