Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве в Брянской области

При подрыве на взрывном устройстве пострадал житель Брянской области Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве в Брянской области

Москва20 сен Вести.Житель Злынки ранен в результате подрыва на взрывном устройстве, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, глава региона привел данные о количестве сбитых беспилотных летательных аппаратов.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … области уничтожено 211 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в публикации

Цели были поражены расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцами мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск" и Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также бойцами спецназа Росгвардии.