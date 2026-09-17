Москва17 сенВести.Глава администрации Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный ранен в результате удара ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Глава получил осколочные раненияуточнил Ковальчук
По его информации, сначала беспилотник самолетного типа атаковал Меленск Стародубского округа. Пострадали трое сотрудников сельхозпредприятия, их доставили в больницу.
Подольный прибыл на место происшествия, и в это время произошел повторный удар. О состоянии главы администрации не сообщается.
Было повреждено зернохранилище.
Ковальчук пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.