Руководитель муниципалитета в Брянской области получил ранения при атаке ВСУ

Глава муниципалитета в Брянской области ранен в результате атаки ВСУ Руководитель муниципалитета в Брянской области получил ранения при атаке ВСУ

Москва17 сен Вести.Глава администрации Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный ранен в результате удара ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Глава получил осколочные ранения уточнил Ковальчук

По его информации, сначала беспилотник самолетного типа атаковал Меленск Стародубского округа. Пострадали трое сотрудников сельхозпредприятия, их доставили в больницу.

Подольный прибыл на место происшествия, и в это время произошел повторный удар. О состоянии главы администрации не сообщается.

Было повреждено зернохранилище.

Ковальчук пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.