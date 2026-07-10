В Белгородской области глава поселения и водитель получили ранения при атаке БПЛ

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали глава поселения и водитель В Белгородской области глава поселения и водитель получили ранения при атаке БПЛ

Москва10 июл Вести.В селе Устинка Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали глава территориальной администрации и водитель служебного автомобиля. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы говорится в публикации оперштаба

Отмечается, что БПЛА атаковал машину, в которой находились чиновник и водитель. Оба получили осколочные ранения и акубаротравмы. Им оказали помощь в Яснозоренской амбулатории. Автомобиль получил повреждения.

Также под удары украинских дронов попали Белгородский и Шебекинский округа. Пострадали грузовые автомобили, частные дома, коммерческие объекты – выбиты окна, посечены фасады, кровли, заборы и оборудование.

Информация о последствиях атак уточняется.