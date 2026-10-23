Четыре мирных жителя Брянской области пострадали в результате атак ВСУ

Четыре человека пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области Четыре мирных жителя Брянской области пострадали в результате атак ВСУ

Москва23 окт Вести.Четыре человека получили ранения в результате террористических действий украинских боевиков в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В селе Городище … 47-летний мужчина и его 67-летняя мать получили ранение в результате атаки дрона-камикадзе. 56-летний местный житель наступил на взрывное устройство в селе Крутая Буда ... Полученное ранение привело к ампутации ноги написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Еще один вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Каташин — пострадал 35-летний водитель, его госпитализировали.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.