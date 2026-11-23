Москва23 нояВести.Гражданский автомобиль атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Брянской области.
Как сообщил в MAX губернатор региона Егор Ковальчук, удар по движущемуся транспортному средству был нанесен около села Картушин Стародубского района.
Водитель получил многочисленные ранения. Мужчина доставлен в больницуговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что при ударах БПЛА в Брянской области пострадали четыре человека: водитель и две пассажирки микроавтобуса в поселке Климово, а также хозяин дома в поселке Белая Березка.