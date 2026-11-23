Водитель получил многочисленные ранения при ударе БПЛА в Брянской области

Мужчина госпитализирован после удара БПЛА по машине в Брянской области Водитель получил многочисленные ранения при ударе БПЛА в Брянской области

Москва23 ноя Вести.Гражданский автомобиль атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Брянской области.

Как сообщил в MAX губернатор региона Егор Ковальчук, удар по движущемуся транспортному средству был нанесен около села Картушин Стародубского района.

Водитель получил многочисленные ранения. Мужчина доставлен в больницу говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что при ударах БПЛА в Брянской области пострадали четыре человека: водитель и две пассажирки микроавтобуса в поселке Климово, а также хозяин дома в поселке Белая Березка.