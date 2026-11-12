Три человека ранены в результате атак украинских дронов в Брянской области

Трое пострадали при атаках украинских БПЛА в Брянской области Три человека ранены в результате атак украинских дронов в Брянской области

Москва12 ноя Вести.В Брянской области три человека пострадали от ударов украинских дронов. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщает в MAX.

42-летняя женщина и 23-летняя девушка ранены в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе по движущемуся легковому автомобилю в селе Денисковичи Злынковского района говорится в сообщении

Уточняется, что обеих пострадавших увезли в больницу.

Еще один человек – 58-летний водитель – был ранен при ударе БПЛА ВСУ по грузовику, движущемуся по автодороге с. Чолхов – п. Климово. Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.