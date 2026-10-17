Водитель пострадал при ударе по фуре в Брянской области Украинский дрон атаковал фуру в Брянской области, ранен водитель

Москва17 окт Вести.Шофер грузовика получил ранения в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.

ЧП произошло ночью в субботу, 17 октября, неподалеку от села Каташин Новозыбковского района.

Возле села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру. Ранения получил водитель говорится в публикации

Уточняется, что шоферу потребовалась госпитализация.

Кроме того, в Советском районе Брянска при атаке БПЛА получили повреждения два гражданских легковых автомобиля.