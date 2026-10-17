Москва17 октВести.Шофер грузовика получил ранения в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.
ЧП произошло ночью в субботу, 17 октября, неподалеку от села Каташин Новозыбковского района.
Возле села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру. Ранения получил водительговорится в публикации
Уточняется, что шоферу потребовалась госпитализация.
Кроме того, в Советском районе Брянска при атаке БПЛА получили повреждения два гражданских легковых автомобиля.