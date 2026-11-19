В Брянской области мужчина ранен при ударе украинского дрона по машине

Пожилой мужчина пострадал при ударе ВСУ по машине в Брянской области В Брянской области мужчина ранен при ударе украинского дрона по машине

Москва19 ноя Вести.В Брянской области в результате удара украинского беспилотника по машине ранения получил один человек. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

64-летний житель села Дареевск Погарского района ранен после атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль. Наши медики оказывают пострадавшему необходимую помощь написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что за последние сутки в небе над регионом силами ПВО и задействованных подразделений был уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа.