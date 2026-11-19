Москва19 нояВести.В Брянской области в результате удара украинского беспилотника по машине ранения получил один человек. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
64-летний житель села Дареевск Погарского района ранен после атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль. Наши медики оказывают пострадавшему необходимую помощьнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он добавил, что за последние сутки в небе над регионом силами ПВО и задействованных подразделений был уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа.