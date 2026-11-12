Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Один житель Брянской области погиб, один пострадал из-за ударов дронов ВСУ Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Москва12 ноя Вести.Один мирный житель Брянской области погиб, другой получил ранения в результате очередной атаки беспилотников ВСУ. Об этом пишет губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населенными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе говорится в сообщении

В селе Лобановка беспилотник ВСУ нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал 74-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.