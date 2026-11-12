Москва12 нояВести.Один мирный житель Брянской области погиб, другой получил ранения в результате очередной атаки беспилотников ВСУ. Об этом пишет губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населенными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзеговорится в сообщении
В селе Лобановка беспилотник ВСУ нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал 74-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.