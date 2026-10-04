В Брянской области 24-летний водитель погиб при ударе дрона ВСУ Дрон ВСУ убил водителя машины сельхозпредприятия в Брянской области

Москва4 окт Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по грузовой машине сельскохозяйственного предприятия в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.

Трагический инцидент произошел неподалеку от села Бобрик на территории Погарского района.

Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль сельхозпредприятия. Погиб водитель говорится в заявлении главы региона

Егор Ковальчук уточнил, что погибшему было 24 года, выразил соболезнования родным и заверил, что семье мужчины будет оказана необходимая помощь и поддержка.