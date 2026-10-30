Москва30 октВести.В результате удара украинского дрона ВСУ по частному дому в поселке Навля Брянской области погиб 19-летний юноша, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Глава региона выразил глубокие соболезнования его родным и заверил, что власти окажут семье необходимую помощь.
В поселке Навля вражеский дрон ударил по частному дому. Случилась трагедия – погиб 19-летний пареньговорится в публикации
В результате украинской атаки один дом сгорел и еще в одном повреждено остекление, написал глава региона.
Ранее Ковальчук сообщил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе Брянска.
По его информации, всего за прошедшие сутки над территорией региона было уничтожено 257 украинских БПЛА самолетного типа.