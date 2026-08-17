Москва17 авгВести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по селу Понуровка Стародубского района Брянской области, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
В результате атаки украинского БПЛА погиб местный житель.
Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержкаговорится в заявлении главы региона
Егор Ковальчук уточнил, что за минувший сутки над Брянской областью сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа.
Цели были поражены расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", бойцами спецназа Росгвардии и МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте.