При ударе украинского БПЛА в Брянской области убит мирный житель

Житель брянского села Понуровка погиб при атаке беспилотника ВСУ При ударе украинского БПЛА в Брянской области убит мирный житель

Москва17 авг Вести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по селу Понуровка Стародубского района Брянской области, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

В результате атаки украинского БПЛА погиб местный житель.

Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка говорится в заявлении главы региона

Егор Ковальчук уточнил, что за минувший сутки над Брянской областью сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа.

Цели были поражены расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", бойцами спецназа Росгвардии и МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте.