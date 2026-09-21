Житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на жилой дом

Украинский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Брянской области, хозяин погиб Житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на жилой дом

Москва21 сен Вести.В Брянской области украинский беспилотник ударил по жилому дому, в результате один человек погиб. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Андрейковичи Погарского района. К большому горю, погиб хозяин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем всю необходимую помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Также под ударами противника оказались автомобиль на трассе Стародуб – Клинцы и машина недалекуо от села Картушин. Там пострадали двое мужчин и женщина, им оказана необходимая помощь в полном объеме.

Всего за последние 24 часа над областью силами ПВО и мобильно-огневых групп различных подразделений уничтожены 65 вражеских БПЛА.