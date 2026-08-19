Москва19 авгВести.В Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ погибла мирная жительница, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
В селе Гетманская Буда Климовского района под удар дрона-камикадзе попал гражданский автомобиль - погибла местная жительница, находившаяся рядом. Ее внук пострадал, ему уже оказали медицинскую помощь.
Зверские атаки ВСУ на мирных жителей. В селе Гетманская Буда Климовского района дрон-камикадзе ударил по гражданской автомашине. Погибла находившаяся рядом местная жительница, ее внук раненнаписал Егор Ковальчук
Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и пообещал все меры поддержки.
В селе Бяково Навлинского района при атаке беспилотника пострадала местная жительница – у нее осколочные ранения. В поселке Климово дроны нанесли удары по торговому центру - ранены мужчина и женщина.
Всех пострадавших госпитализировали для стационарного лечения.