В Брянской области при атаках БПЛА погибла женщина, четыре человека ранены

В Брянской области ВСУ атаковали мирных жителей - одна погибшая, четверо раненых В Брянской области при атаках БПЛА погибла женщина, четыре человека ранены

Москва19 авг Вести.В Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ погибла мирная жительница, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В селе Гетманская Буда Климовского района под удар дрона-камикадзе попал гражданский автомобиль - погибла местная жительница, находившаяся рядом. Ее внук пострадал, ему уже оказали медицинскую помощь.

Зверские атаки ВСУ на мирных жителей. В селе Гетманская Буда Климовского района дрон-камикадзе ударил по гражданской автомашине. Погибла находившаяся рядом местная жительница, ее внук ранен написал Егор Ковальчук

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и пообещал все меры поддержки.

В селе Бяково Навлинского района при атаке беспилотника пострадала местная жительница – у нее осколочные ранения. В поселке Климово дроны нанесли удары по торговому центру - ранены мужчина и женщина.

Всех пострадавших госпитализировали для стационарного лечения.