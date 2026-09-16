При ударах БПЛА в Брянской области убита женщина и ранен мужчина

Дроны атаковали два поселка в Брянской области, есть погибшая и пострадавший При ударах БПЛА в Брянской области убита женщина и ранен мужчина

Москва16 сен Вести.ВСУ нанесли серию ударов по территории Брянской области, сообщил в MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Беспилотный летательный аппарат ударил по поселку Случевск в Погарском районе.

К огромному горю, от полученных травм погибла женщина. Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким говорится в заявлении

Руководитель субъекта заверил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, в поселке Борщово Погарского района дрон-камикадзе ранил мужчину. Пострадавшего с осколочными ранениями эвакуировали в больницу.