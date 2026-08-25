Житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона на жилой дом

Дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Брянской области, один человек погиб Житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона на жилой дом

Москва25 авг Вести.Территория Брянской области вновь подверглась удару со стороны Украины. В результате попадания дрона в жилой дом погиб его хозяин, написал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Атака была совершена на село Демьянка в Стародубском районе.

Дрон-камикадзе попал в жилой дом. … Погиб хозяин. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка написано в канале временного главы области

Кроме того, ранения получили еще два мирных жителя. В том же населенном пункте пострадала местная жительница, она была госпитализирована.

В селе Сопычи Погарского района травмирован мужчина – у него зафиксированы множественные осколочные ранения. Он также находится под присмотром врачей.