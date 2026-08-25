Москва25 авгВести.Территория Брянской области вновь подверглась удару со стороны Украины. В результате попадания дрона в жилой дом погиб его хозяин, написал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Атака была совершена на село Демьянка в Стародубском районе.
Дрон-камикадзе попал в жилой дом. … Погиб хозяин. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержканаписано в канале временного главы области
Кроме того, ранения получили еще два мирных жителя. В том же населенном пункте пострадала местная жительница, она была госпитализирована.
В селе Сопычи Погарского района травмирован мужчина – у него зафиксированы множественные осколочные ранения. Он также находится под присмотром врачей.