В Брянской области один человек погиб, еще один ранен в результате атак БПЛА

В Брянской области от ударов дронов погиб один человек, еще один пострадал В Брянской области один человек погиб, еще один ранен в результате атак БПЛА

Москва30 сен Вести.В Брянской области в результате атак беспилотников погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Недалеко от села Замишево Новозыбковского района под удар дрона попал гражданский автомобиль – по дороге в больницу водитель скончался. Семье погибшего окажут помощь.

FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль вблизи села Замишево Новозыбковского района. К большому горю, водитель скончался по дороге в больницу написал Егор Ковальчук

В Климово мирный житель получил ранения при атаке дрона-камикадзе. Ему оказали медицинскую помощь.

За минувшие сутки над Брянской областью силы ПВО, мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск", транспортная полиция и Росгвардия ликвидировали 83 украинских беспилотника самолетного типа.