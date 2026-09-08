Москва8 сенВести.Украинские боевики с применением беспилотников вновь атаковали Брянскую область, в результате террористической агрессии погибла мирная жительница, еще 4 человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
От атаки БПЛА в селе Спиридонова Буда … погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным погибшей. Окажем семье необходимую помощь и поддержкунаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В поселке Белая Березка в результате вражеский действий пострадал местный житель — он госпитализирован.
В селе Сачковичи из-за атаки БПЛА ранены трое местных жителей, им оказывается необходимая медпомощь.