Москва30 октВести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали социальные объекты в Бежицком районе Брянска. Беспилотники сбросили взрывные устройства на территории 17 детских садов и трех школ. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Враг целенаправленно нанес удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывных устройств по территории трех школ и 17 детских садовнаписал Егор Ковальчук
Из-за атаки перекрыли проезд в районе улиц Донбасской и Металлургов.
Спецслужбы работают на месте и проводят разминирование.