09:48 30 октября 2026 Лана Харламова Происшествия

Три школы и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска попали под удар дронов ВСУ Беспилотники ВСУ атаковали три школы и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска