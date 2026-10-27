Москва27 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника, которая произошла рано утром 27 октября в Советском районе Брянска, пострадало порядка 200 квартир.
По словам главы региона, комиссия уже провела обследование трети из них и продолжает поквартирный обход.
Пострадало порядка 200 квартирсказано в публикации губернатора в MAX
Ковальчук пояснил, что пострадавшим будет выплачена денежная компенсация или проведен ремонт, в зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное.
В настоящее время работы по устранению последствий атаки на безвозмездной основе ведут представители 11 строительных компаний, а также волонтеры и неравнодушные люди. На местах также работают правоохранительные органы, сотрудники департамента строительства, Государственной жилищной инспекции Брянской области, структурных подразделений Брянской городской администрации.
К вечеру тепловой контур на трех поврежденных домах должен быть закрыт.