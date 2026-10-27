Около 200 квартир пострадали в результате атаки украинского дрона по Брянску Ковальчук: из-за атаки украинского БПЛА в Брянске пострадали порядка 200 квартир

Москва27 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника, которая произошла рано утром 27 октября в Советском районе Брянска, пострадало порядка 200 квартир.

По словам главы региона, комиссия уже провела обследование трети из них и продолжает поквартирный обход.

Пострадало порядка 200 квартир сказано в публикации губернатора в MAX

Ковальчук пояснил, что пострадавшим будет выплачена денежная компенсация или проведен ремонт, в зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное.

В настоящее время работы по устранению последствий атаки на безвозмездной основе ведут представители 11 строительных компаний, а также волонтеры и неравнодушные люди. На местах также работают правоохранительные органы, сотрудники департамента строительства, Государственной жилищной инспекции Брянской области, структурных подразделений Брянской городской администрации.

К вечеру тепловой контур на трех поврежденных домах должен быть закрыт.