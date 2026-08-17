При ракетном ударе по Брянску 14 августа повреждены 157 помещений

157 помещений повреждены при ракетном ударе по дому в Брянске 14 августа При ракетном ударе по Брянску 14 августа повреждены 157 помещений

Москва17 авг Вести.В Брянске начался прием документов у собственников пострадавших в результате ракетного удара помещений, сообщили в Советской районной администрации города в социальной сети "ВКонтакте".

Днем 14 августа украинские боевики с применением ракеты атаковали 10-этажный жилой дом, в результате удара возник пожар. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщал об одном погибшем, еще 9 мирных жителей пострадали.

На данный момент известно о 157 пострадавших жилых помещениях … Ведется работа по составлению дефектных ведомостей сказано в сообщении

Все помещения обследованы комиссией, организована работа по сбору документов, которые должны предоставить собственники поврежденных жилых помещений.