Москва17 авгВести.В Брянске начался прием документов у собственников пострадавших в результате ракетного удара помещений, сообщили в Советской районной администрации города в социальной сети "ВКонтакте".
Днем 14 августа украинские боевики с применением ракеты атаковали 10-этажный жилой дом, в результате удара возник пожар. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщал об одном погибшем, еще 9 мирных жителей пострадали.
На данный момент известно о 157 пострадавших жилых помещениях … Ведется работа по составлению дефектных ведомостейсказано в сообщении
Все помещения обследованы комиссией, организована работа по сбору документов, которые должны предоставить собственники поврежденных жилых помещений.