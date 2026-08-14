В результате атаки ВСУ 9 жителей Брянска пострадали, один погиб

Ковальчук сообщил о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Брянск В результате атаки ВСУ 9 жителей Брянска пострадали, один погиб

Москва14 авг Вести.Медики завершили осмотр всех пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. Подробности в MAX сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно уточнил Ковальчук

В настоящее время пожар на объекте локализован. Сотрудники СУ по региону и горадминистрации проводят поквартирный обход для установления и оценки ущерба. К уборке дворовой территории и квартир подключились волонтерские организации.

Утром 15 августа строительные организации начнут работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий на этажах, заявил Ковальчук.

14 августа ВСУ ракетами атаковали жилой дом в Брянске.