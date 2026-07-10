Врио губернатора Ковальчук рассказал о поврежденной школе в Брянской области

Ковальчук: в школе в Брянской области после атаки БПЛА выбито 39 окон Врио губернатора Ковальчук рассказал о поврежденной школе в Брянской области

Москва10 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук осмотрел здание школы в одном из населенных пунктов региона, поврежденное при атаке украинских БПЛА.

Заехали в школу, в которой после атаки беспилотников выбито 39 окон, повреждена крыша написал он в мессенджере MAX

Он указал, что к началу нового учебного года здание должно быть отремонтировано.

Рядом со школой, продолжил Ковальчук, находится дом, который поврежден настолько, что восстановлению не подлежит. Он сообщил, что в ближайшее время будет проведена экспертиза, чтобы семья могла получить компенсацию за утраченное жилье.