Москва10 июлВести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук осмотрел здание школы в одном из населенных пунктов региона, поврежденное при атаке украинских БПЛА.
Заехали в школу, в которой после атаки беспилотников выбито 39 окон, повреждена крышанаписал он в мессенджере MAX
Он указал, что к началу нового учебного года здание должно быть отремонтировано.
Рядом со школой, продолжил Ковальчук, находится дом, который поврежден настолько, что восстановлению не подлежит. Он сообщил, что в ближайшее время будет проведена экспертиза, чтобы семья могла получить компенсацию за утраченное жилье.
Людей в беде никто не броситподчеркнул врио губернатора