Ковальчук встретился с пострадавшими от атаки ВСУ в Брянской области Ковальчук посетил пострадавших от атаки ВСУ в Брянской области

Москва17 июн Вести.Пострадавших от атаки ВСУ в Брянской области посетил глава региона Егор Ковальчук. Он сообщил ИС "Вести", что из шести человек, находящихся в медицинском учреждении, двое в реанимации, а также заверил, что раненые будут обеспечены всем необходимым.

Мы находимся в хирургическом отделении. Здесь у нас находится всего шесть пострадавших из автобуса. Один взрослый, пятеро детей. Из детей двое находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает. Просто травмы чуть потяжелее, чем у остальных трех. Прогнозы врачи все дают положительные заявил Ковальчук

Он подчеркнул, что для пострадавших создаются условия для комфортного пребывания.

Создаем все условия, чтобы было комфортно, психологически комфортно прежде всего. Здесь у нас находятся родители. Папа одного из детей и мама тоже одного из детей. Мама следовала вообще в автобусе, а папа так подъехал. И понятно, что они переживают. Тоже их беспокойство совершенно понятно. Обеспечили всем необходимым рассказал Ковальчук

Ранее сообщалось, что у женщины, которая была убита во время атаки ВСУ по автобусу в Брянской области, осталось двое детей. Погибшая сопровождала своего мужа, который был футбольным тренером.