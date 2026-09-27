Мужчина получил ранения при ударе украинского дрона по машине в Брянской области

Врачи пытаются спасти водителя, чью машину атаковал дрон ВСУ в Брянской области Мужчина получил ранения при ударе украинского дрона по машине в Брянской области

Москва27 сен Вести.В Брянской области врачи пытаются спасти мирного жителя, получившего ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Противник нанес удар по машине мирного жителя на автодороге Брянск - Новозыбков, вблизи села Смотровая Буда Клинцовского района. Водитель получил ранения, он госпитализирован, медики делают все возможное написал глава региона в мессенджере МАХ

Всего за последние 24 часа над территорией Брянской области уничтожили 14 вражеских БПЛА. В перехвате дронов были задействованы силы ПВО, мобильные огневые группы "БАРС", сотрудники полиции и спецподразделения Росгвардии.