ПВО и спецподразделения сбили 47 дронов над Брянской областью за сутки

Над Брянской областью сбили 47 беспилотников самолетного типа за сутки ПВО и спецподразделения сбили 47 дронов над Брянской областью за сутки

Москва26 окт Вести.Над Брянской областью за минувшие сутки уничтожили 47 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

По его словам, в уничтожении дронов участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и Брянского линейного отдела МВД РФ на транспорте, а также и спецподразделения Росгвардии.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 47 вражеских БПЛА самолетного типа написал Егор Ковальчук

Информации о пострадавших не поступало.