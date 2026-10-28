В Брянской области ПВО уничтожила 68 беспилотников за сутки

В Брянской области силами ПВО сбито 68 дронов за сутки В Брянской области ПВО уничтожила 68 беспилотников за сутки

Москва28 окт Вести.За минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В отражении атаки участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы "БАРС-Брянск", сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 68 вражеских БПЛА самолетного типа написал Егор Ковальчук

Информации о пострадавших не поступало.