Москва12 октВести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области было ликвидировано больше 60 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Он уточнил, что дроны противника уничтожили силы подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделений Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 65 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Об отбое беспилотной опасности на территории региона губернатор проинформировал сегодня, 12 октября, в районе 5.20 утра.