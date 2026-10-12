Над Брянской областью за сутки ликвидировано 65 беспилотников

Больше 60 БПЛА уничтожено за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки ликвидировано 65 беспилотников

Москва12 окт Вести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области было ликвидировано больше 60 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает губернатор Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что дроны противника уничтожили силы подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделений Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 65 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Об отбое беспилотной опасности на территории региона губернатор проинформировал сегодня, 12 октября, в районе 5.20 утра.