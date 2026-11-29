Над Брянской областью за сутки уничтожено 417 украинских БПЛА

Больше 400 беспилотников ВСУ сбито за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки уничтожено 417 украинских БПЛА

Москва29 ноя Вести.За сутки над Брянской областью было сбито больше 400 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Он отметил, что дроны ВСУ были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 417 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, губернатор не уточнил.