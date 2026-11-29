Москва29 нояВести.За сутки над Брянской областью было сбито больше 400 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
Он отметил, что дроны ВСУ были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 417 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, губернатор не уточнил.