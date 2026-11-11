Москва11 нояВести.За минувшие сутки над Брянской областью было сбито 240 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
Он отметил, что дроны ВСУ уничтожены силами подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 240 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, Ковальчук не уточнил.