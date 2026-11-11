Над Брянской областью за сутки уничтожено 240 БПЛА

Ковальчук сообщил о 240 БПЛА, сбитых за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки уничтожено 240 БПЛА

Москва11 ноя Вести.За минувшие сутки над Брянской областью было сбито 240 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Он отметил, что дроны ВСУ уничтожены силами подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 240 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, Ковальчук не уточнил.