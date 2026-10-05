Москва5 октВести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожены 184 украинских беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 184 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 4 октября до 8.00 мск 5 октября дежурными силами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.