За сутки в Брянской области ликвидированы 32 украинских БПЛА

За сутки в Брянской области уничтожены 32 вражеских БПЛА За сутки в Брянской области ликвидированы 32 украинских БПЛА

Москва8 окт Вести.За прошедшие сутки в Брянской области ликвидированы 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 32 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.