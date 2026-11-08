В Брянской области уничтожили 28 вражеских беспилотников ВС РФ уничтожили 28 украинских БПЛА в Брянской области

Москва8 ноя Вести.Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили 28 украинских беспилотников на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 28 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.