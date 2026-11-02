ВС РФ уничтожили три украинских БПЛА на территории Брянской области

Три украинских БПЛА сбиты в Брянской области ВС РФ уничтожили три украинских БПЛА на территории Брянской области

Москва2 ноя Вести.Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата на территории Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 3 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны России, за прошедшую ночь над российскими регионами перехвачены и уничтожены 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.