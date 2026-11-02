Москва2 нояВести.Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата на территории Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 3 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны России, за прошедшую ночь над российскими регионами перехвачены и уничтожены 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.