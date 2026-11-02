ПВО России в течение ночи уничтожила 212 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью сбили 212 украинских дронов над территорией России

Москва2 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областей.

Кроме того, БПЛА ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Также дроны нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 30 украинских беспилотников уничтожено в ходе отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины на регион. При этом информации о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.