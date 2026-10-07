ПВО России ночью уничтожила более 300 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью сбили 311 украинских дронов над территорией России

Москва7 окт Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты в небе над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской и Волгоградской областей.

Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Пермским краем и Крымом.

Также цели нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что в течение минувшей ночи над Ростовской областью уничтожили более 30 украинских беспилотников. Также сообщалось о ликвидации одного дрона над Тульской областью.