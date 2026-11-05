ВС РФ уничтожили 20 украинских БПЛА в Брянской области Губернатор Брянской области: 20 украинских БПЛА сбито в регионе

Москва5 ноя Вести.Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили 20 украинских беспилотников в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 20 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 4 ноября до 8.00 мск 5 ноября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 496 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.